Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице

На сайте администрации города Вологды опубликован проект постановления «Об определении мест, разрешенных для выгула домашних животных на территории городского округа города Вологды».

В нем говорится, о местах для выгула собак на территории города. В частности проект постановления определяет, что собственники (наниматели, арендаторы) квартир в многоквартирных домах осуществляют выгул домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов, а собственники (наниматели, арендаторы) жилых домов, владельцы домашних животных, имеющие в пользовании земельные участки, осуществляют выгул домашних животных на огороженной территории жилого дома/земельного участка, при этом качество и конструктивные параметры ограждения должны исключать возможность его преодоления домашним животным.

При этом будет запрещен выгул собак на детских и спортивных площадках; на территории учреждений социальной сферы; на территории объектов здравоохранения; на территории образовательных учреждений (школы, детские сады); на территории парков, скверов, в местах массового отдыха; на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов для совместного с животными посещения.

Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение.

«Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации. Не допускать выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) и потенциально опасных собак, включенных в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации, детьми младше 14 лет в отсутствие законного представителя. Выгул собак осуществлять на поводке, длина которого должна обеспечить уверенный контроль над животным. Выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) осуществлять в наморднике, за исключением случаев, если собака находится в пределах огороженной территории, принадлежащей на законном праве владельцу домашнего животного либо иному лицу, осуществляющему выгул домашнего животного с согласия его владельца», — говорится в постановлении.

Также при выгуле собак необходимо будет исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. В проекте предусмотрено, что хозяева собак должны будут убирать продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

«За нарушение требований настоящего постановления владельцы домашних животных несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в проекте. Однако, какая ответственность ждет тех, кто нарушит постановление, не уточняется.

На данный момент проект постановления проходии экспертизу.