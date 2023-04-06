Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице

06.04.2023 [Общество]

На сайте администрации города Вологды опубликован проект постановления «Об определении мест, разрешенных для выгула домашних животных на территории городского округа города Вологды».

В нем говорится, о местах для выгула собак на территории города. В частности проект постановления определяет, что собственники (наниматели, арендаторы) квартир в многоквартирных домах осуществляют выгул домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов, а собственники (наниматели, арендаторы) жилых домов, владельцы домашних животных, имеющие в пользовании земельные участки, осуществляют выгул домашних животных на огороженной территории жилого дома/земельного участка, при этом качество и конструктивные параметры ограждения должны исключать возможность его преодоления домашним животным. 

При этом будет запрещен выгул собак на детских и спортивных площадках; на территории учреждений социальной сферы; на территории объектов здравоохранения; на территории образовательных учреждений (школы, детские сады); на территории парков, скверов, в местах массового отдыха; на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства; в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов для совместного с животными посещения.

Действие настоящего пункта не распространяется на собак-поводырей при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение.

«Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации.  Не допускать выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) и потенциально опасных собак, включенных в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации, детьми младше 14 лет в отсутствие законного представителя. Выгул собак осуществлять на поводке, длина которого должна обеспечить уверенный контроль над животным. Выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) осуществлять в наморднике, за исключением случаев, если собака находится в пределах огороженной территории, принадлежащей на законном праве владельцу домашнего животного либо иному лицу, осуществляющему выгул домашнего животного с согласия его владельца», — говорится в постановлении. 

Также при выгуле собак необходимо будет исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. В проекте предусмотрено, что хозяева собак должны будут убирать продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

«За нарушение требований настоящего постановления владельцы домашних животных несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством», — говорится в проекте. Однако, какая ответственность ждет тех, кто нарушит постановление, не уточняется. 

На данный момент проект постановления проходии экспертизу. 

Тэги: собаки, выгул

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке

Похожие новости

Жительница Нюксеницы через суд взыскала деньги с владельца собак, которые загрызли ее котенка

Общая сумма компенсации составила 8000 рублей

845
0

В Череповце неизвестные похитили и зарезали собаку

Пса Кубика с ножевым ранением в шею нашли у железнодорожного перехода

1308
0

Областная выставка охотничьих собак пройдет в Вологде 11 марта

Мероприятие состоится в парке Ветеранов

1293
0

В поселке Сазоново Чагодощенского района стаи собак не дают детям выйти из школы и заниматься физкультурой на улице

Администрация школы просит хозяев собак принять меры

1079
0

В Вологодской области нашли собаку, которая убежала за 70 км от дома

Пес испугался праздничных салютов и сорвался с поводка

1408
0

В Белозерске владельцы животных понесли наказание за своих агрессивных питомцев

В обоих случаях собственниками животных были нарушены правила выгула собак

941
0

В Череповце собака из приюта стала призером по ездовому спорту

Чаще всего из породистых собак в приюты попадают хаски и алабаи

1705
0

С 10 декабря детям до 14 лет будет запрещено выгуливать собак в одиночку

Также теперь запрещено отпускать собаку на улицу без хозяина и выгуливать крупных собак без намордника

2483
0

Волонтеры «Велеса» просят помощи у жителей Вологды для собак, умирающих от энтерита

Объявлен сбор средств и медикаментов

1976
0

400 бездомных собак планируют стерилизовать в Череповце

Об этом сообщил депутат областного Заксобрания Андрей Макаров

936
0

Служебные животные работают в каждой двенадцатой компании Вологды

В основном, это коты и собаки

1099
0

С начала года в Вологодской области выявлено 1861 нарушение правил содержания домашних животных

Из них 1048 — бесконтрольный выгул собак, 515 - укусы

978
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации
В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец
Власти Сокола приняли решение промыть водопроводные сети, чтобы избавиться от неприятного запаха воды
Жителей Лосты напугал дым у железной дороги
Треть россиян признались, что боятся врачей
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3645
0
05.04.2023 [БлогоVO]

Начальник Департамента городского хозяйства Вологды дал комментарий о подъездах к Флотскому мосту

474
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1037
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика