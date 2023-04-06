В 2021 году департамент здравоохранения Вологодской области не выполнил 22 показателя из 54 по нацпроектам

Контрольно-счетная палата Вологодской области проверила как департамент здравоохранения реализовал в 2021 году нацпроект «Здравоохранение».

В КСП уточняют, что в целях реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Вологодской области осуществляется 7 региональных проектов:

— «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

— «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

— «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

— «Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

— «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

— «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

— «Развитие экспорта медицинских услуг».

На реализацию 6 региональных проектов в 2021 году были предусмотрены бюджетные средства в сумме 815,6 млн. рублей. Департамент потратил 793,0 млн. рублей или 97,2% от выделенной суммы. Но при этом не выполнил почти половину показателей.

«При этом не выполнено 22 показателя (с учетом 2 исключенных) из 54 установленных по 5 проектам. Несмотря на высокий процент освоения средств региональных проектов, имеются отклонения в выполнении установленных показателей и достижении результатов. Таким образом, использование средств на реализацию проектов нельзя признать результативным. В реализации 2 проектов имеются отклонения в достижении результатов. По результатам экспертно-аналитического мероприятия даны рекомендации Департаменту здравоохранения Вологодской области», — заключили в КСП по итогу мониторинга.

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены губернатору Вологодской области, в Законодательное Собрание Вологодской области, в департамент здравоохранения Вологодской области, для сведения в прокуратуру Вологодской области.