В Череповце женщина отравилась угарным газом при пожаре в коммунальной квартире

06.04.2023 [Происшествия]

В Череповце 57-летняя женщина пострадала при пожаре в квартире дома на проспекте Победы, 3.

Сообщение о возгорании поступило 6 апреля в 00:30. Пожар произошёл в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на четвёртом этаже. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавшая снимала комнату, в которой произошло возгорание. Она смогла сама потушить пожар до прибытия спецслужб, но отравилась угарным газом и продуктами горения. Её госпитализировали.

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавшая
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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