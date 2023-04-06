В Череповце женщина отравилась угарным газом при пожаре в коммунальной квартире

В Череповце 57-летняя женщина пострадала при пожаре в квартире дома на проспекте Победы, 3.

Сообщение о возгорании поступило 6 апреля в 00:30. Пожар произошёл в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на четвёртом этаже. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавшая снимала комнату, в которой произошло возгорание. Она смогла сама потушить пожар до прибытия спецслужб, но отравилась угарным газом и продуктами горения. Её госпитализировали.

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.