Ямочный ремонт дорог начался в Вологде.

Ремонт картами с помощью асфальтобетонной смеси стал возможным с наступлением устойчивых плюсовых температур и запуском асфальтовых заводов после зимнего перерыва.

Работы начнут с заречной части Вологды.

– Погода дала добро, раньше запланированного времени запустили асфальтобетонный завод, поэтому не будем затягивать – начинаем ремонтировать дороги картами. Процедура такова: вырезаем большой участок проблемного асфальта и меняем на новое покрытие. Уже сегодня ночью дорожники приступят к укладке асфальта на улице Пугачева. В течение двух недель картами закроем проблемные места на улицах Добролюбова, Мудрова, Некрасова, Карла Маркса, Фрязиновская, Техническом переулке и других, – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Весной подрядчикам предстоит отремонтировать ямы на дорогах общей площадью 45,6 тысяч кв. метров.

– Списки участков формируются, исходя из обследования улично-дорожной сети, а также с учетом обращений вологжан. Работы проводятся в ночное время, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. – Зимой дорожники применяли технологию морозоустойчивого литого асфальта. Таким способом было отремонтировало более 140 участков улиц на общей площади более 2 тыс. кв. метров.

Помимо ямочного ремонта, в этом году запланирован ремонт восьми объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это участки улиц Ярославской, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и два участка на

Окружном шоссе. Также на средства Дорожного фонда завершат ремонт улицы Гагарина, который начался в прошлом году.