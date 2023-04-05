Ямочный ремонт дорог начался в Вологде

05.04.2023 [Общество]

Ямочный ремонт дорог начался в Вологде.

Ремонт картами с помощью асфальтобетонной смеси стал возможным с наступлением устойчивых плюсовых температур и запуском асфальтовых заводов после зимнего перерыва. 

Работы начнут с заречной части Вологды. 

– Погода дала добро, раньше запланированного времени запустили асфальтобетонный завод, поэтому не будем затягивать – начинаем ремонтировать дороги картами. Процедура такова: вырезаем большой участок проблемного асфальта и меняем на новое покрытие. Уже сегодня ночью дорожники приступят к укладке асфальта на улице Пугачева. В течение двух недель картами закроем проблемные места на улицах Добролюбова, Мудрова, Некрасова, Карла Маркса, Фрязиновская, Техническом переулке и других, – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Весной подрядчикам предстоит отремонтировать ямы на дорогах общей площадью 45,6 тысяч кв. метров. 

– Списки участков формируются, исходя из обследования улично-дорожной сети, а также с учетом обращений вологжан. Работы проводятся в ночное время, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. – Зимой дорожники применяли технологию морозоустойчивого литого асфальта. Таким способом было отремонтировало более 140 участков улиц на общей площади более 2 тыс. кв. метров. 

Помимо ямочного ремонта, в этом году запланирован ремонт восьми объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это участки улиц Ярославской, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и два участка на

Окружном шоссе. Также на средства Дорожного фонда завершат ремонт улицы Гагарина, который начался в прошлом году.

Тэги: ямочный ремонт, дороги, ремонт, ремонт асфальта

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