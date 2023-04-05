Комплектование групп в детских садах Вологды на новый учебный год пройдет 3 мая

Комплектование групп в детских садах Вологды на следующий учебный период пройдет 3 мая.

– Списки будут формироваться в автоматическом режиме на основании реестра заявлений родителей в подсистеме «Электронный детский сад» ГИС «Образование», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Система учитывает дату подачи заявления, желаемое время зачисления и предпочтения по дошкольным учреждениям, которые прописали родители.

Сообщается, что всего в новом учебном году в Вологде будет скомплектована 161 группа по общеобразовательным программам, и 66 групп – по адаптированным программам, для детей с ограничениями по здоровью.

В детские сады будут принимать детей от 1 года, чьи родители подавали соответствующее заявление.

По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, в прошлом году в детские сады были устроены все желающие, и сейчас возможности учреждений снова позволяют это сделать.

3 мая, сразу после процедуры комплектования, списки детей, получивших места в детских садах, будут размещены на официальном сайте администрации города Вологды.

Родители, которые подавали заявление через портал Госуслуг, получат сообщение в личном кабинете. Если фамилии ребенка нет в списке, родителям нужно будет обратиться в Управление образования Вологды по телефонам 72-26-82, 72-10-36,72-11-77. Сообщается, что в этом случае, вам подберут место в одном из ближайших к дому садов.

– Родители, чьи малыши получат место по итогам комплектования 3 мая, должны принести все документы в дошкольное учреждение не позднее 1июня. Напомним, медицинскую справку к пакету документов прикладывать не нужно. А уже с 15 июня начнется процедура дополнительного комплектования на места, оставшиеся вакантными, – говорится в пресс-релизе горадминистрации.

Формированию списков в детские сады будет посвящена городская родительская конференция, которая состоится 10 апреля в 18.00 в онлайн-формате в группе городского родительского совета в социальной сети. На вопросы вологжан ответят представители Управления образования.