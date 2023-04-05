В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района. Людмила Вавиленко подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено также в отношении ее знакомой, подозреваемой в даче взятки должностному лицу лично, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, руководитель подразделения сокольской администрации, уполномоченной на выдачу разрешений на строительство, в период 2019–2022 гг. за получаемые от своего доверенного лица денежные средства в виде взятки, оформляла документы для граждан о соответствии параметров их индивидуального жилищного строительства предельным разрешенным нормам и правилам. Всего в указанный период времени подозреваемая получила свыше 245 тыс. рублей», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Сегодня женщины 1983 г. р. и 1971 г. р., подозреваемые в получении и в даче взятки, задержаны в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ в ходе совместных мероприятий Сокольского межрайонного следственного отдела и регионального управления ФСБ. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием проведены обыски и осмотры, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.