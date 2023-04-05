В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке

05.04.2023 [Происшествия]

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района. Людмила Вавиленко подозревается в  получении взятки  в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено также в отношении ее знакомой, подозреваемой в даче взятки должностному лицу лично, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).  

«По данным следствия, руководитель подразделения сокольской администрации, уполномоченной на выдачу разрешений на строительство,  в период 2019–2022 гг. за получаемые от своего доверенного лица денежные средства в виде взятки, оформляла документы для граждан о соответствии параметров их индивидуального жилищного строительства предельным разрешенным нормам и правилам. Всего в указанный период времени подозреваемая получила свыше 245 тыс. рублей», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Сегодня женщины 1983 г. р. и 1971 г. р., подозреваемые в получении и в даче взятки, задержаны в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ в ходе совместных мероприятий Сокольского межрайонного следственного отдела и регионального управления ФСБ. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием проведены обыски и осмотры, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. 

Тэги: взятки

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
Фанерный завод «Устьелес» в Соколе приостановил производство
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Жилье для вологжан становится все менее доступным
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль

Похожие новости

Жителя Вологды будут судить за дачу взятки должностному лицу Сокольской больницы

Всего ответственному должностному лицу лечебного учреждения было передано 117 тыс. рублей

598
0

Главврачу Вологодского областного онкодиспансера продлили заключение под стражей

50-летнего главного врача областного онкологического диспансера подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

2735
0

Вологодская фирма заплатила многомиллионный штраф за дачу взятки главврачу Грязовецкой ЦРБ

ООО «Антарес» передала главному врачу БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 345 тысяч рублей в качестве вознаграждения за заключение контрактов

1087
0

В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД

Вологодский городской суд вынес приговор в отношении вологжанина, признанного виновным даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Также осужден пенсионер МВД России, признанный виновным в посредничестве во взяточничестве.
 

3367
0

В Вологде рассматривали дело оперуполномоченного по экономической безопасности, получившего взятку

Мужчина взял 50 тысяч рублей «за крышу»

1104
0

Коммерсант: сотрудники Минобороны брали взятки, мошенничали и злоупотребляли в период борьбы с пандемией

Дело о взятках рассматривалось Бассманным райсудом Москвы в особом порядке

1245
0

В Череповце расследуют уголовное дело о взяточничестве главного врача противотуберкулезного диспансера

Бывшему врачу инкриминируется три эпизода получения взятки в крупном размере и два эпизода мелкого взяточничества

1587
0

Прокуратура через суд взыскала 358 тысяч рублей с бывшего замначальника колонии в Шексне, осуждённого за взятки

Речь идёт о деньгах, которые осуждённый получил в качестве взятки

1312
0

Житель Ленинградской области пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в Белозерском районе и получил штраф

Мужчина сломал забор соседке своего друга

1159
0

Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке

Осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в размере полученной взятки — 345 тысяч рублей

4761
0

В Вологодской области осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки

Он скрыл незаконную рубку леса

2536
0

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением за получение взятки

Он получил 86 тысяч рублей от санитаров, позволив им оказывать услуги, не входящие в перечень услуг отделения

3288
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ямочный ремонт дорог начался в Вологде
Комплектование групп в детских садах Вологды на новый учебный год пройдет 3 мая
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
Жительницу Бабушкинского района оштрафовали за оскорбление в магазине
В Великом Устюге автомобиль врезался в стену магазина
Житель Харовска признался в убийстве, совершенном больше 28 лет назад
Житель Сокольского района пытался донести на малознакомого мужчину, но получил штраф
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3585
0
04.04.2023 [БлогоVO]

Парковка по-вологодски

563
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

971
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика