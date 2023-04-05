Житель Харовска признался в убийстве, совершенном больше 28 лет назад

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве в Харовске, совершённом в 1994 году.

Тело погибшего со следами удушения было обнаружено на улице Советской недалеко от железной дороги в августе 1994 года. Установить личность подозреваемого не удалось, но работа в данном направлении продолжалась.

«Так, был дополнительно изучен контингент местных жителей, попадавших в то время в поле зрения правоохранителей. В результате следственно-оперативных мероприятий был выявлен уроженец Нюксенского района Вологодской области, постоянно проживавший в г. Харовск, который изложил свое признание в совершенном преступлении в явке с повинной, в последующем при допросах подтвердив его и продемонстрировав свои действия на месте преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в тот день к проходившему рядом с железной дорогой 47-летнему подозреваемому подошёл пьяный потерпевший. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил обидчика и скрылся. Впоследствии он был неоднократно судим за кражи и преступления против жизни и здоровья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.