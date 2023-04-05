Житель Харовска признался в убийстве, совершенном больше 28 лет назад

05.04.2023 [Происшествия]

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве в Харовске, совершённом в 1994 году.

Тело погибшего со следами удушения было обнаружено на улице Советской недалеко от железной дороги в августе 1994 года. Установить личность подозреваемого не удалось, но работа в данном направлении продолжалась.

«Так, был дополнительно изучен контингент местных жителей, попадавших в то время в поле зрения правоохранителей. В результате следственно-оперативных мероприятий был выявлен уроженец Нюксенского района Вологодской области, постоянно проживавший в г. Харовск, который изложил свое признание в совершенном преступлении в явке с повинной, в последующем при допросах подтвердив его и продемонстрировав свои действия на месте преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в тот день к проходившему рядом с железной дорогой 47-летнему подозреваемому подошёл пьяный потерпевший. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил обидчика и скрылся. Впоследствии он был неоднократно судим за кражи и преступления против жизни и здоровья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство, преступление, расследование, задушили, уголовное дело
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
Фанерный завод «Устьелес» в Соколе приостановил производство
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Жилье для вологжан становится все менее доступным
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль

Похожие новости

В Череповце черного риелтора будут судить за организацию убийства женщины и ее сына

На скамью подсудимых также отправится непосредственный исполнитель убийства

918
0

Стали известны подробности задержания студентки техникума, которая убила собутыльника в Бабаево

Инцидент произошел 28 января 2023 года

1763
0

Житель Череповца убил знакомого и некоторое время выпивал в компании его тела

О пропаже потерпевшего заявила его мать

1437
0

Жителя Тарногского района осудили за покушение на убийство знакомого, который выжил благодаря прохожим

Суд приговорил покушавшегося к четырем годам колонии строгого режима

954
0

В Вологде осудили молодого человека, который задушил девушку во время интимной близости

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и взыскали с него два миллиона рублей в пользу родителей погибшей

2025
0

Жительницу Междуреченского района приговорили к семи годам колонии за убийство мужа

В суде она пояснила, что супруг был пьян и вел себя агрессивно

1092
0

В Тотемском районе будут судить мужчину, убившего свою мать

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

1554
0

Житель Череповца убил жену во время ссоры 1 января

Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу

1858
0

Четверых череповчан подозревают в разбое и убийстве 19-летней давности

Они до смерти избили мужчину, из квартиры которого забрали деньги, а также напали на сына погибшего, которому тогда было 10 лет

1402
0

В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника

13-летний юноша был объявлен в федеральный розыск

3132
0

В Шексне арестовали подозреваемого в убийстве пенсионерки

Сын погибшей был госпитализирован с колото-резаными ранениями

1686
0

Двоих жителей Шекснинского района осудили за двойное убийство в деревне Горка

Один из них получил 19 лет колонии строгого режима, второй — шесть лет колонии общего режима

1466
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Бабушкинского района оштрафовали за оскорбление в магазине
В Великом Устюге автомобиль врезался в стену магазина
Житель Харовска признался в убийстве, совершенном больше 28 лет назад
Житель Сокольского района пытался донести на малознакомого мужчину, но получил штраф
Каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию
Жители Сокола жалуются на «трупный» запах водопроводной воды во всем городе
В Кириллове по решению суда уберут автомат с водой от объекта культурного наследия «дом Свешникова»
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3564
0
04.04.2023 [БлогоVO]

Парковка по-вологодски

499
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

951
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика