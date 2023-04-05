Житель Сокольского района пытался донести на малознакомого мужчину, но получил штраф

В Сокольском районе суд привлёк 56-летнего местного жителя к административной ответственности за ложный донос.

Установлено, что днём 16 марта он позвонил в полицию и сообщил, что знает человека, который якобы настроен против России и может совершить теракт. При проверке информация не подтвердилась.

«Мужчина вину признал, пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки в гараже у соседа. К ним подошел молодой человек, с которым у него начался конфликт. От обиды он позвонил в полицию, хотел сказать, чтобы они забрали обидчика в армию, но перепутал слова, так как был пьян», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 1000 рублей.