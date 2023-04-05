Жители Сокола жалуются на «трупный» запах водопроводной воды во всем городе

05.04.2023 [Общество]

Утро жителей Сокола началось с неприятного запаха воды из-под крана. Жители массово говорят о том, что вода имеет «трупный» запах. 

Подобные сообщения появляются из разных частей города. Некоторые говорят о том, что вода пахнет фекалиями. Одна из жительниц Сокола сказала, что ее ребенок получил отравление после того, как попил кипяченую воду из-под крана. Власти Сокола пока молчат. 

В январе 2022 года в Соколе была запущена система очистных сооружений водозабора после масштабной модернизации. Тогда власти сообщали, что качество питьевой воды теперь соответствует всем санитарным требованиям. 

Основными загрязнителями питьевой воды были железо, алюминий, марганец, мутность и цветность. За два года в Соколе была автоматизирована работа насосных станций и фильтров, реконструированы отстойники и резервуары чистой воды, заменены трубопроводы, отремонтирована и оснащена современным оборудованием лаборатория. 

Работы в Соколе проведены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На сегодняшнюю проблему власти Сокола пока никак не отреагировали.

Тэги: вода, Сокол, чистая вода, запах воды

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