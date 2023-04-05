В Кириллове по решению суда уберут автомат с водой от объекта культурного наследия «дом Свешникова»

05.04.2023 [Общество]

В Кириллове суд рассмотрел претензию регионального комитета по охране объектов культурного наследия о демонтаже автомата с водой, размещённого у дома Свешникова в Кириллове.

Установлено, что в декабре 2020 года здание XIX века на улице Гостинодворской на основании охранно-арендного договора было передано ООО «Стройкомплект» во временное  владение и пользование. Фирма решила установить рядом со зданием автомат по продаже воды и обратилась для этого в комитет по охране объектов культурного наследия.

«Комитет в установке устройства по продаже питьевой воды отказал, поскольку это ведет к изменению облика здания, что недопустимо. Проект по размещению вывесок было предложено доработать. Но новый проект с учетом рекомендаций общество так и не представило. При осмотре здания в августе 2022 года Комитет выявил незаконное размещение на его фасаде информационных и металлических конструкций, а также установки рядом с домом аппарата для набора и продажи воды», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ведомство потребовало фирму убрать автомат, но ООО «Стройкомплект» никак не отреагировало и комитет обратился в суд, который обязал ответчика убрать автомат и информационные конструкции. Общество пыталось оспорить решение, но его оставили без изменений.

Тэги: объект культурного наследия, автомат, Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, суд, решение

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