Вологжанин Евгений Корнев завоевал золотую медаль в Открытом первенстве Ярославской области по гиревому спорту

05.04.2023 [Спорт]

Вологжанин Евгений Корнев завоевал «золотую» медаль в Открытом первенстве Ярославской области по гиревому спорту.

Соревнования прошли в Рыбинске 1 апреля.

Студент Университетского колледжа ВоГУ Евгений Корнев одержал победу в Открытом чемпионате Ярославской области по гиревому спорту.

Гири — истинно русский вид спорта, разновидность тяжелой атлетики. Атлет в гиревом спорте, должен обладать по истине богатырской силой

На вопрос Евгению: Что позволяет тебе добиваться успехов в спорте? Отвечает: «Терпение и упорство в тренировках, за одно тренировочное занятие поднимаю по 3500 кг.»

Тэги: гиревой спорт

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