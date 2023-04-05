Вологжанин Евгений Корнев завоевал «золотую» медаль в Открытом первенстве Ярославской области по гиревому спорту.



Соревнования прошли в Рыбинске 1 апреля.



Студент Университетского колледжа ВоГУ Евгений Корнев одержал победу в Открытом чемпионате Ярославской области по гиревому спорту.



Гири — истинно русский вид спорта, разновидность тяжелой атлетики. Атлет в гиревом спорте, должен обладать по истине богатырской силой



На вопрос Евгению: Что позволяет тебе добиваться успехов в спорте? Отвечает: «Терпение и упорство в тренировках, за одно тренировочное занятие поднимаю по 3500 кг.»