В Вологодской области проводится переоценка всех учтенных объектов капстроительства, что повлияет на имущественный налог

Эксперты разъяснили особенности проведения кадастровой оценки объектов капитального строительства и расчета имущественных налогов

С 1 января 2023 года на территории Вологодской области проводится переоценка всех учтенных объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, которая станет основой для начисления имущественных налогов. У

правление Росреестра, Управление Федеральной налоговой службы и филиал ППК «Роскадастр» по Вологодской области рассказали, в чем особенности проведения государственной кадастровой оценки и расчета имущественных налогов.

Государственная оценка недвижимости — это совокупность процедур, направленных на определение кадастровой стоимости объектов недвижимости.

«Сведения о кадастровой стоимости необходимо обновлять, чтобы правильно рассчитать налог на имущество. С этой целью кадастровая оценка проводится раз в четыре года, с года проведения последней государственной кадастровой оценки. Также допускается проведение внеочередной оценки. Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в соответствии с положениями Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ „О государственной кадастровой оценке“ и Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. На территории Вологодской области кадастровую стоимость недвижимости определяет государственное бюджетное учреждение „Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации“ (далее — ГБУ), решение о проведении кадастровой оценки принимает Департамент имущественных отношений Вологодской области, а рассчитывает налог на имущество Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области», — пояснили в Росреестре.

В Вологодской области оценке подлежит 957 тысяч объектов недвижимости. Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации должно определить кадастровую стоимость всех объектов недвижимости, включенных в такой перечень.

Как пояснил заместитель директора Бюджетного учреждения Вологодской области «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» Роман Селименков, при определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства обязательному рассмотрению на предмет влияния на указанную стоимость подлежат сведения о местоположении, наименовании объекта, годе постройки, материале стен объекта недвижимости, нахождении объекта недвижимости в ветхом или аварийном состоянии, а также иные ценообразующие факторы, предусмотренные методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

По итогам определения кадастровой стоимости ГБУ составляется проект отчета. После получения Департаментом имущественных отношений Вологодской области отчета, в течение 20 рабочих дней утверждаются результаты определения кадастровой стоимости путем принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. Результаты определения кадастровой стоимости передаются в филиал ППК «Роскадастр» по Вологодской области для внесения в ЕГРН.

«Кроме кадастровой стоимости в реестр недвижимости вносится дата утверждения и внесения сведений о кадастровой стоимости, дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость, а также реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости. Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости является общедоступной и предоставляется любому заинтересованному лицу совершенно бесплатно», — комментирует директор филиала ППК «Роскадастр» по Вологодской области Сабина Каплевская.

Если правообладатель объекта обнаружит ошибку в результатах определения кадастровой стоимости, он может направить заявление об исправлении такой ошибки в ГБУ:

— через любой офис МФЦ;

— посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области;

— почтовым отправлением и при личном обращении в «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.

Форма заявления и требования к его заполнению утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.

«В том случае, если ошибок в определении кадастровой стоимости объекта не выявлено, а собственник объекта не согласен с результатами определения кадастровой оценки, кадастровая стоимость объектов капитального строительства может быть оспорена в Вологодском областном суде по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 39 или в комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости, а именно в Департаменте имущественных отношений Вологодской области по адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 8. Вся информация о работе комиссии размещена на официальном сайте Департамента», — отметил руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин.

Хотелось бы отметить, что новая кадастровая стоимость для объектов капитального строительства в целях налогообложения станет применяться с 1 января 2024 года, а это значит, что уведомления из налоговой инспекции с новыми суммами вологжане получат в 2025 году.

Приоритетный способ рассылки налоговых уведомлений — в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». Лицам, не имеющим доступа к этому сервису, уведомление отправляется по почте заказным письмом.

Налоговые уведомления не направляются:

— при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

— если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 руб., за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления необходимо обратиться в налоговый орган любым из удобных способов:

— через Личный кабинет налогоплательщика;

— через сервис «Обратиться в ФНС России»;

— посетить ближайшую налоговую инспекцию лично.

Уведомление также может быть получено через отделения МФЦ.

«Владельцы недвижимости, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов недвижимости в любой налоговый орган с приложением копий правоустанавливающих документов», — комментирует заместитель руководителя УФНС России по Вологодской области Анастасия Немеш.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). Право на налоговую льготу имеют граждане: инвалиды I и II групп инвалидности, военнослужащие, граждане, пенсионеры, физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, а также другие лица в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Для расчета имущественного налога нужно знать, что такое налоговая база и налоговая ставка, - пояснят в Росреестре.

Налоговая база — кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом. Если объект недвижимости образован в течение календарного года, то налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Часть комнаты, квартиры или жилого дома не облагается имущественным налогом:

Для квартиры, части жилого дома — 20 кв.м общей площади квартиры, части жилого дома;

Для комнаты, части квартиры — 10 кв.м площади этой комнаты, части квартиры;

Для жилого дома — 50 кв.м общей площади этого жилого дома.

Если собственник квартиры, комнаты или жилого дома имеет трех или более несовершеннолетних детей, то не облагается налогом 5 кв. м общей площади квартиры, 5 кв. м общей площади комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Такие налоговые вычеты применяются в отношении только одного объекта недвижимости.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу или налоговый вычет, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота или вычет предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

При расчете имущественного налога в соответствии с нормативно-правовыми актами органов муниципальных образований устанавливается налоговая ставка.

Посмотреть налоговые ставки, которые применяются на территории Вологодской области, можно на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».