Один из лучших электриков страны живет в Великом Устюге

Устюжанин Дмитрий Сизюхин вошёл в топ-30 лучших электриков России. Пишет газета «Устюжаночка»

Образование по специальности техника-электрика Дмитрий начал получать в Великоустюгском многопрофильном колледже. Но изначально к профессии не тянулся и ушел из колледжа. После армии решил, что время тратить впустую нельзя, и снова взялся за учебу. Окончив колледж, Дмитрий продолжил обучение и поступил в Вологодский государственный университет на специальность «электроэнергетика». А потом ушел с головой в электромонтаж, дополнительно, совершенствуя свои знания.



На пути к знаниями Дмитрий узнал о существовании общественного объединения «Профсоюз электриков Вологодской области». Это некий клуб людей, которые любят свою профессию и хотят развиваться в ней.

Я стараюсь участвовать в профессиональных конкурсах, потому что это даёт понимание о собственном уровне профессионализма и возможность научиться чему-то новому, — говорит Дмитрий. — Когда от профсоюза пришло предложение пройти обучение по электрощитовому оборудованию, я, конечно, согласился. Выполнил работу и, как обычно, сфотографировал для себя. А потом в ленте профсоюза ВКонтакте я наткнулся на информацию о конкурсе «Культуристы электромонтажа». Задача заключалась в том, чтобы с эстетикой собрать щит на оборудовании заявленной компании. Я выполнил условия конкурса, прикрепил фотографию своей работы и отправил заявку. Спустя некоторое время я узнал, что вошёл в топ-30 по России. Первые десять мест получили в подарок какие-то дорогие призы, а остальных компания пригласила на закрытое мероприятие в Москву. Все расходы на эту поездку компания берёт на себя. В программе будет экскурсия по предприятиям компании, в лабораторию и много интересных мероприятий, — рассказал Дмитрий «Устюжаночке».

Сейчас Дмитрий Сизюхин работает как самозанятый, а также трудится в многопрофильном колледже инженером-энергетиком.