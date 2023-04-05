Открытая лекция о вепсах состоится в Вологде 13 апреля

05.04.2023 [Культура]

Встреча с руководителем бабаевского клуба «Вепсское слово» Лидией Рыбаковой состоится в вологодской областной библиотеке 13 апреля.

Мероприятие приурочено к Дню карельской и вепсской письменности, который отмечается 20 апреля.

Лидия Рыбакова – коренная вепсянка. Она расскажет о малочисленной народности – вепсах, проживающих на территории Бабаевского муниципального округа. 

Вепсы – небольшая финно-угорская народность, проживающая в Ленинградской, Вологодской областях и республике Карелия. По переписи 2010 года численность вепсского населения на Вологодчине составляет всего 412 человек.

– Кто такие вепсы, откуда они появились в Вологодской области, на какой территории области проживают, на каком языке они говорят, какую еду готовят? Об этом и многом другом в ходе мероприятия расскажет главный библиотекарь Бабаевской центральной библиотеки, руководитель клуба «Вепсское слово», коренная вепсянка Лидия Константиновна Рыбакова. А еще, вы научитесь здороваться на вепсском языке и узнаете, как будет звучать ваше имя, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало встречи в четверг, 13 апреля, в 12:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, конференц-зал.

Приглашаются все желающие.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, встреча, вепсы

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