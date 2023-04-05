В Тотьме затопило несколько домов

05.04.2023 [Общество]

На Краснофлотской Набережной в Тотьме из-за половодья затопило несколько домов. Об этом сообщили местные жители. 

«5 домов затоплено на угоре. В огородах вода, в бане пол плавает, подвал затоплен!!! Жители обращались в Администрацию округа. Сегодня должны были прийти из администрации города решать проблему», — сообщила местная жительница. 

Глава Тотемского округа Сергей Селянин жителям пока не ответил, но у себя на официальной странице в социальных сетях 4 апреля вечером сообщил, что при распределении дополнительных средств доходной части бюджета округа с депутатами Муниципального Собрания принято решение о выделении средств на улучшение работы ливневой канализации в городе Тотьме и посёлке Юбилейном.

«Важность решения этого вопроса доказывает бурная весна текущего года, отметившаяся локальным подтоплением ряда территорий. Принято решение о ревизии систем ливнёвок, составления схем их расположения, определения наиболее проблемных вопросов, требующих оперативного решения. Этими работами займётся МУП „Водоканал-Тотьма“, для этого выделено 300 000 рублей. Вторым важным моментом в этом направлении стало решение о выделении 2,1 млн руб. на приобретение в лизинг илососной машины на базе автомобиля „КамАЗ“. Это позволит проводить работы по прочистке ливневой канализации и дренажных систем. Лизинг уже одобрен, планируется поступление техники до конца апреля», — написал он. 

Тэги: половодье, подтопление, затопило дома

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