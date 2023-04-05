В Тотьме затопило несколько домов

На Краснофлотской Набережной в Тотьме из-за половодья затопило несколько домов. Об этом сообщили местные жители.

«5 домов затоплено на угоре. В огородах вода, в бане пол плавает, подвал затоплен!!! Жители обращались в Администрацию округа. Сегодня должны были прийти из администрации города решать проблему», — сообщила местная жительница.

Глава Тотемского округа Сергей Селянин жителям пока не ответил, но у себя на официальной странице в социальных сетях 4 апреля вечером сообщил, что при распределении дополнительных средств доходной части бюджета округа с депутатами Муниципального Собрания принято решение о выделении средств на улучшение работы ливневой канализации в городе Тотьме и посёлке Юбилейном.