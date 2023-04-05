Жителя Вологды будут судить за дачу взятки должностному лицу Сокольской больницы

Прокурором области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Вологды по факту дачи взятки должностному лицу регионального лечебного учреждения.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в значительном размере. Сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, днем 23 ноября 2022 года работник отдела продаж индивидуального предпринимателя, занимающегося на территории области оптовой торговлей медицинскими изделиями дал взятку должностному лицу сокольской больницы. Таким образом, он хотел получить содействие в заключении контрактов с сокольской больницей. Всего ответственному должностному лицу лечебного учреждения было передано 117 тыс. рублей.

На днях прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Напомним, что преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Вологодской области в связи с своевременным обращением работника лечебного учреждения в компетентные органы с информацией о склонении его к коррупционному преступлению.

В обеспечение исполнения приговора суда следствием наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 2,5 млн рублей.

В настоящее время прокуратурой области обеспечивается выполнение требований уголовно-процессуального законодательства по вручению обвиняемому копии обвинительного заключения.