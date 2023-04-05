Выставка современного искусства открылась в областной библиотеке в Вологде

05.04.2023 [Культура]

Выставка современного искусства «стихиЯискусство» открылась в областной библиотеке в Вологде.

В экспозицию вошло около сотни полотен. Здесь и классические холст-масло в резном багете, и темпера, акрил, аэрозоли по холсту и картону, и необычный предмет – «откатавший» свое скейтборд, ставший «полотном» для создания картины. А высушенные цветы и хрупкие бабочки имеют сакральное значение в творчестве художников.

– Авторы выставки художники Руслан Ждановский, Дмитрий Донец, Даниил Калинин, Александр Пронин. Они молоды, талантливы, дерзки в своем творчестве, создают картины в стиле современного абстракционизма. Имеют разное образование, но объединены общим увлечением – живописью. Старшему из них – 28 лет, самому юному – 21 год, – говорится в анонсе мероприятия. 

Александр Пронин окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Изобразительное искусство». 

– С самого детства, прогуливаясь по родным местам, я в той или иной форме встречал сплетения различных символов-букв в один знак. Выглядело это аутентично, загадочно, в какой-то мере напоминало головоломку-вопрос, к которой нужно найти ответ… Если говорить об идее моих картин — я пытаюсь передать эмоцию, – говорит Александр о своих работах.

Руслан Ждановский журналист по образованию. Вместо привычных инструментов для рисования, вроде кистей и мастихинов, использует подручные средства: щетки, картонки, упаковки от жвачки, пакеты, куски пластика или дерева, и совмещает их с традиционными для граффити инструментами: маркерами и аэрозольной краской.

Даниилу Калинину 21 год, он профессиональный художник, окончил отделение станковой живописи Череповецкого училища искусств.

– Я рисую, потому что люблю, и делаю это, потому что хочу сделать мир вокруг себя красивее и лучше... Все мои работы – это истории о душе и чувствах. Чтобы их понять, нужно сделать одну вещь: отдаться потоку чувств; тогда картина скажет Вам всё, что нужно, – говорит он о своих работах.

Дмитрий Донец – самый молодой участник художественного квартета. Как и его коллеги, в творчестве придерживается стиля: абстракция, импрессионизм, экспрессионизм, каллиграфия. Рисованием увлекался с детства, академическому рисунку учился в студии творчества «Онего Арт», активно занимается саморазвитием: 

– Обретая академические навыки посредством отражения реальности, я решил создать что-то свое. Каждая моя картина переносит зрителя в мой внутренний мир, в моё настроение, в котором я был, когда писал работу.

Посетить выставку можно до 28 мая в галерее «Афанасьевский променад» Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой,7, второй этаж. В часы работы библиотеки.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: выставка, художники, современное искусство

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