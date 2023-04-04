В Череповце черного риелтора будут судить за организацию убийства женщины и ее сына

04.04.2023 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве и организации убийства женщины и её сына в 2008 году.

Тела погибших были обнаружены недалеко от сельского поселение Чуровское Шекснинского района в 2011 году. Установить причастность к их гибели конкретных лиц не удалось, но работа по установлению виновных продолжалась, и следователям удалось выйти на след подозреваемых.

По данным следствия, в 2008 году потерпевшие — 53-летняя женщина и её 32-летний сын — обратились к знакомому риелтору с просьбой продать их квартиру на улице Набережной.

«Используя доверительные отношения с собственницей жилья, риелтор и его коллега — женщина 1978 г. р. пообещали продать их квартиру и приобрести новую меньшей площадью с передачей вырученных от продажи денежных средств. Подыскав потенциальных покупателей, злоумышленники получили от них денежные средства в размере 2 100 000 руб., которые продавцам не передали, распорядились ими по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После сделки риелторы решили организовать убийство потерпевших, чтобы те не заявили о мошенничестве в правоохранительные органы. Для этого они нашли знакомого, который согласился убить женщину и её сына за 20 тысяч долларов. По версии следствия, в ноябре 2008 года подозреваемые под предлогом показа нового жилья вывезли потерпевших в заранее определённое место, где с ними с помощью ножа расправился исполнитель убийства. Тела закопали в подготовленной для этого яме. У погибших не было близких, поэтому об их пропаже никто не заявил.

«Риелтор, к которому обратились потерпевшие с вопросом продажи квартиры, в настоящее время находится в федеральном (межгосударственном) розыске», — также говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области.

Остальных фигурантов задержали. Им предъявлено обвинение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: черные риэлторы, убийство, уголовное дело
фото и видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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