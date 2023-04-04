Для вологжан, живущих в муниципальных и государственных квартирах, на 10% выросла плата за наем жилья

Администрация города Вологды сообщила жителям города, которые живут в муниципальных и государственных квартирах, о росте платы за наем. Рост составил сразу 10%.

«Информируем об увеличении с 1 апреля 2023 года размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе городе Вологде в среднем на 10%. Изменение платы за наем утверждено постановлением Администрации города Вологды от 30 марта 2023 года № 434 „О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 30 января 2017 года № 74“», — такое уведомление опубликовано на сайте администрации.

Напомним, что в 2022 году в России дважды поднимали цены на коммунальные услуги.