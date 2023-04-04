Победитель конкурса «Моя школа» получит медиацентр за 700 тысяч рублей

Меньше 30 дней осталось до завершения приема заявок на участие в конкурсе видеороликов «Моя школа».

Конкурс организован компанией «Национальные проекты» и приурочен к Году наставника и педагога. Победители получат современное оборудование для оснащения школьного медиацентра стоимостью более 700 тысяч рублей, солидные денежные призы, путевку в «Школу телевидения», мастер-класс от профессиональных журналистов, операторов и монтажеров и другие подарки.

Чтобы стать участником, необходимо до 30 апреля снять видеоролик длительностью до пяти минут о своей школьной жизни, а заявку можно отправлять уже сейчас на почту: [email protected]

«Участвуя в нашем конкурсе, ребята смогут поработать в команде с педагогами, а значит еще больше сплотиться: показать лучшие стороны своего учебного заведения, проявить свою индивидуальность. Каждая школа — уникальна! Уверена, что посмотреть на тот или иной „школьный дом“ глазами детей будет интересно не только школьным коллективам, но и родителям, и всем жителям области», — прокомментировала директор компании «Национальные проекты», организатор и идейный вдохновитель конкурса Анастасия Соколова.

Творите, дерзайте, придумывайте, снимайте и отправляйте нам свои работы. Может быть, именно ваш ролик станет победителем — о вас узнает вся Вологодчина, а может и весь мир! Подробнее о конкурсе здесь https://nazpro.pro/contest.php

Информацию об организаторе конкурса, сроках, месте и порядке проведения можно уточнить по тел. 8 (800-35) 0-20-16.

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