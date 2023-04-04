В Вологде сотрудник салона сотовой связи продавал посторонним данные абонентов

04.04.2023 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 21-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

Установлено, что в период с 5 мая 2022 года по 20 июля 2022 года подсудимый, являясь специалистом-стажёром по обслуживанию в салоне одного из операторов связи, передавал заинтересованному лицу абонентские данные клиентов и детализацию их звонков. За свои действия молодой человек получил от заинтересованного лица не менее 3000 рублей. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ РФ по Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил ему окончательное наказание в виде шести лет и девяти месяцев колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей: деньги взысканы в доход государства, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: операторы, мобильная связь, персональные данные, суд, приговор

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