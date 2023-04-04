В Соколе подросток за рулем авто врезался в патрульный автомобиль

04.04.2023 [Происшествия]

В Соколе суд рассмотрел иск о взыскании с подростка ущерба, причинённого в ДТП.

«В ноябре 2022 года в районе спуска с железнодорожного путепровода по ул. Мусинского г. Сокола несовершеннолетний, управлявший автомобилем ВАЗ-21074, совершил наезд на патрульный автомобиль Skoda Octavia, владельцем которого является ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Вологодской области, а также на автомобиль Volkswagen Polo», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На подростка составили соответствующие административные протоколы и назначили ему наказание в виде штрафов. Сумма ущерба, причинённого патрульному авто, составила 128 400 рублей. Рассмотрев иск, суд постановил взыскать ущерб с виновника ДТП.

Владелец автомобиля Volkswagen Polo также обратился в суд с иском о взыскании 276 000 рублей ущерба. Это гражданское дело сейчас находится в производстве.

Тэги: подросток, ДТП, штрафы, имущественный ущерб, суд, взыскание

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