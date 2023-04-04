Вологодские фигуристы завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях.
Кирилл Кашинцев и Ася Маркатун одержали победы на фестивале «Весенний звездопад» в номинации «Юный фигурист» среди мальчиков и девочек.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 31 марта.
Вологодские фигуристы завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях
Вологодские фигуристы завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях.
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