Вологодские фигуристы завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях.



Кирилл Кашинцев и Ася Маркатун одержали победы на фестивале «Весенний звездопад» в номинации «Юный фигурист» среди мальчиков и девочек.



Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 31 марта.