Начался прием заявок на участие в ежегодных Брянчаниновских чтениях

04.04.2023 [Культура]

Начался прием заявок на участие в XI Брянчаниновских чтениях, которые состоятся 14 мая в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское в Грязовецком районе Вологодской области.

– Брянчаниновские чтения проводятся в честь памяти выдающегося богослова, духовного писателя 19-го века, епископа Кавказского и Черноморского Святителя Игнатия Брянчанинова в рамках Открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи», – сообщают организаторы.

Принять участие в чтениях могут светские и церковные деятели, общественники, краеведы, работники культуры, студенты и школьники. 

Брянчаниновские чтения проводятся в двух возрастных категориях:

  1. от 12 до 17 лет;
  2. от 18 лет и старше.

Участники могут представить доклады на темы:

  • Духовное и материальное наследие рода Брянчаниновых.
  • Жизнь и творчество выдающихся деятелей Вологодского края.
  • Усадебное наследие Вологодской области.
  • Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Вологодской области.

Заявки принимаются до 5 мая 2023 года. Работы присылайте в электроном виде на почту [email protected]

Подробнее о Брянчаниновских чтениях можно узнать на странице усадьбы в социальной сети, а также по телефонам: +7-921-601-79-17 или +7-921-601-79-25. 

Тэги: Брянчаниновы, культурные чтения, усадьба Брянчаниновых, усадьбы

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