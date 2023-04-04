Начался прием заявок на участие в ежегодных Брянчаниновских чтениях

Начался прием заявок на участие в XI Брянчаниновских чтениях, которые состоятся 14 мая в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское в Грязовецком районе Вологодской области.

– Брянчаниновские чтения проводятся в честь памяти выдающегося богослова, духовного писателя 19-го века, епископа Кавказского и Черноморского Святителя Игнатия Брянчанинова в рамках Открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи», – сообщают организаторы.

Принять участие в чтениях могут светские и церковные деятели, общественники, краеведы, работники культуры, студенты и школьники.

Брянчаниновские чтения проводятся в двух возрастных категориях:

от 12 до 17 лет; от 18 лет и старше.

Участники могут представить доклады на темы:

Духовное и материальное наследие рода Брянчаниновых.

Жизнь и творчество выдающихся деятелей Вологодского края.

Усадебное наследие Вологодской области.

Сохранение и восстановление объектов культурного наследия Вологодской области.

Заявки принимаются до 5 мая 2023 года. Работы присылайте в электроном виде на почту [email protected]

Подробнее о Брянчаниновских чтениях можно узнать на странице усадьбы в социальной сети, а также по телефонам: +7-921-601-79-17 или +7-921-601-79-25.