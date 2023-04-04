Выставка пейзажей и натюрмортов художника Евгения Соколова проходит в Вологде

Юбилейная выставка Евгения Соколова «Привет, Россия – родина моя!» проходит в эти дни в Вологде.

Евгений Соколов – мастер лирического пейзажа и натюрморта. Большинство его произведений отражают красоту ферапонтовской земли.

Живописец родился в 1937 году в поселке Чебсара Вологодской области, окончил Ярославское художественное училище.

Название выставки – строка из стихотворения Николая Рубцова, любимого поэта Евгения Соколова, с которым он был знаком.

В экспозиции представлены более 100 картин, созданных мастером более, чем за полвека.

– Спокойно-созерцательные картины Евгения Соколова с их нежными красками и плавными музыкальными ритмами утверждают ценность нетронутой цивилизацией природы, призывают зрителей вглядеться в свежесть родной земли и вслушаться в звуки ее тишины, – рассказывают сотрудники Вологодской картинной галереи. – Художник неустанно изучает ферапонтовскую землю, находит в ней массу вариантов любимых мест: озер, заводей, малых рек, полей, простых луговых цветов, деревень. Его работы содержат много тонких наблюдений, и в то же время в них ощущается его возвышенное, благоговейное отношение к натуре.

Посетить выставку можно до 21 мая в Вологодской областной картинной галерее по адресу: Вологда, Мира, 34, 2-й этаж.

Возрастные ограничения: (6+).