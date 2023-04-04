Число случаев кибермошенничества в Вологодской области выросло в три раза

04.04.2023 [Общество]

В Вологодской области в среднем каждый месяц 360 граждан становятся жертвами мошенников. С января по март кибермошенники украли у вологжан почти 60 миллионов рублей.

Среди самых доверчивых оказались жители Чагоды, Бабаево, Череповецкого района и Вологодского округа. Более 65% обманутых граждан — это трудоспособное население Вологды и Череповца.

«Хищение денежных средств с использованием телефонной связи и сети Интернет остается одним из самых распространенных преступлений против собственности.  Несмотря на проводимую профилактическую работу, граждане все чаще становятся жертвами мошенников. Поэтому сегодня необходим комплексный подход к решению этой проблемы», — подчеркнул первый заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Наиболее значимой частью профилактики подобных правонарушений остается работа с населением и информирование граждан, входящих в зону риска  — пенсионеров и любителей делать интернет-покупки — о важности перепроверки информации. Ну, а лучше всего просто не брать телефон, если звонок поступает с неизвестного вам номера.

В правоохранительных органах напоминают, что службы безопасности банков никогда не будут требовать от вас назвать данные карты или просить перевести деньги якобы для блокировки счета. Настороженно следует отнестись и к звонкам из «правоохранительных органов», если там вас просят помочь «попавшим в аварию родственникам».

 

Тэги: киберпреступления, мошенники

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