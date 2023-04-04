Мэр Вологды рассказал, какие мосты и дороги будут отремонтированы в областной столице в 2023 году

Ремонт и строительство целого ряда дорог и мостовых сооружений запланирован в Вологде в 2023 году. Речь идет об объектах в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Об этом рассказал сегодня в ходе прямого эфира Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Благодаря Президенту РФ Владимиру Путину, инициировавшему нацпроекты, и Губернатору области Олегу Кувшинникову, который помог Вологде в них войти, мы сейчас ведём действительно масштабную реконструкцию дорожной инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“ заключен контракт на строительство участка ул. Новгородская. Он будет проходить в юго-восточном направлении вдоль Осановской рощи и до проектируемой улицы Олимпийской, чтобы обеспечить подъезд к жилым домам нового микрорайона и в целом развивать транспортную инфраструктуру города. Стоимость работ составит 219 млн рублей из федерального и областного бюджетов при городском софинансировании. Работы начнутся в апреле и должны быть завершены до конца октября 2023 года», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По итогам конкурсных процедур строительством ул. Новгородская займется компания «Севердорстрой». Это будет четырехполосная дорога с тротуарами, велодорожками, освещением, газонами, отделяющими тротуар от проезжей части. Для организации разворота общественного транспорта в конце проезжей части улицы предусмотрено разворотное кольцо с островком диаметром 30 м. Проект предполагает вынос газопровода, водовода и устройство ливневой канализации.

Также объявлены конкурсные процедуры на еще один важный для города объект — капитальный ремонт моста через реку Содему по ул. Челюскинцев. Этот мост будет обновлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Стартовая стоимость работ составляет 108,1 млн рублей, подрядчик будет определен до конца апреля.

«Ремонт моста необходим, поскольку инженерное сооружение 1969 года постройки. Будет проведено серьезное укрепление конструкций моста, замена балок, капитальный ремонт существующих опор и установка новых, обновление дорожного покрытия, ограждений, а также достаточно большой комплекс переустройства инженерных сетей. Работы рассчитаны на 2023–2024 годы. После капитального ремонта мы получим безопасный, укрепленный 4-х полосный мост с тротуарами по обеим сторонам. Сразу поясню, полностью движение на время ремонта перекрываться не будет. Ремонтировать будем поочередно по половине моста, а по второй — организуем транспортный поток», — пояснил Сергей Воропанов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также идет капитальный ремонт моста через реку Шограш, который будет открыт этим летом, а в 2023 году стартует ремонт моста через реку Вологду в поселке Кувшиново. Кроме того, в рамках нацпроекта БКД будут отремонтированы 8 участков дорог. На отрезки ул. Энгельса, Герцена, Окружное шоссе (2 участка), Кирова, Болонина уже заключены контракты с компанией «Магистраль». По участкам ул. Щетинина и Ярославская объявлены торги, подрядчики вскоре будут определены.

Крупнейшим инфраструктурным проектом не только 2023 года, но и ближайших лет станет строительство моста через реку Вологду в створе улицы Некрасова. На проведение этих работ Губернатору области Олегу Кувшинникову удалось получить поддержку Президента России Владимира Путина. Объект, протяженность которого вместе с подъездами превысит 3 км, будут строиться в 2023–2026 годах.