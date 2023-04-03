Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе

03.04.2023 [Происшествия]

Стала известна причина смерти 10-месячной девочки в Соколе.

Ранее NewsVo писал, что в  Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки. Мать обнаружила тело дочери в коляске.

Медики установили, что причиной смерти девочки стало воспаление легких. Сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин

«Сообщение о смерти ребенка поступило в дежурную часть МО МВД России „Сокольский“ в 6 часов утра в субботу 1 апреля. В Дежурную часть позвонил сожитель матери девочки. С его слов, девочку обнаружила мать. Женщина уложила ребёнка спать в коляске и, когда проснулась и подошла к девочке, обнаружила ее без признаков жизни. Выяснилось, что женщина с дочкой приехала в Сокол 4 месяца назад и сняла квартиру в многоквартирном доме по улице Калинина. Девочка являлась ее восьмым ребенком. В 2021 году женщина была лишена родительских прав на всех предыдущих семерых детей. Ранее она проживала в разных районах Вологодчины, последнее место жительства — город Вологда. В Соколе женщина не зарегистрировалась, информацию о ребенке в детскую поликлинику Сокольской ЦРБ не передала и к врачам ни разу не обращалась. Соответственно, медицинский патронаж девочки не осуществлялся. Семья на учете в органах опеки и Подразделении по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительных органах не состояла. Никаких тревожных сигналов относительно данной семьи во время ее пребывания в Соколе не зарегистрировано. Таким образом, у органов опеки и социального обслуживания не было никаких оснований для того, чтобы взять эту семью на контроль», — рассказал Юрий Васин.

Сейчас по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. 

Тэги: погиб ребенок

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