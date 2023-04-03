Две серебряных медали завоевали вологжане на Первенстве России по пауэрлифтингу. В дисциплине классическое троеборье



Соревнования прошли в Туле с 27 марта по 2 апреля. В них приняли участие 339 спортсменов из 58 регионов России. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях (юноши и девушки от 14 до 18 лет; юниоры и юниорки от 19 до 23 лет).



Алина Удальцова из Шексны по сумме троеборья заняла второе место среди юниорок в весовой категории до 83 кг, установив попутно три рекорда Вологодской области: в приседании со штангой — 117,5 кг., тяга становая -147,5 кг и по сумме троеборья — 350 кг.



В троеборье ещё входит жим штанги, здесь вологжанка взяла весь в 85 кг.



Череповчанин Алексей Устинов стал серебряным призёром в категории до 74 кг. Представитель Центра боевых искусств, воспитанник тренера Алексея Ганичева, установил два рекорда Вологодской области: в жиме лёжа — 152,5 кг. и в сумме троеборья — 585 кг среди юниоров