Две серебряных медали завоевали вологжане на Первенстве России по пауэрлифтингу. В дисциплине классическое троеборье
Соревнования прошли в Туле с 27 марта по 2 апреля. В них приняли участие 339 спортсменов из 58 регионов России. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях (юноши и девушки от 14 до 18 лет; юниоры и юниорки от 19 до 23 лет).
Алина Удальцова из Шексны по сумме троеборья заняла второе место среди юниорок в весовой категории до 83 кг, установив попутно три рекорда Вологодской области: в приседании со штангой — 117,5 кг., тяга становая -147,5 кг и по сумме троеборья — 350 кг.
В троеборье ещё входит жим штанги, здесь вологжанка взяла весь в 85 кг.
Череповчанин Алексей Устинов стал серебряным призёром в категории до 74 кг. Представитель Центра боевых искусств, воспитанник тренера Алексея Ганичева, установил два рекорда Вологодской области: в жиме лёжа — 152,5 кг. и в сумме троеборья — 585 кг среди юниоров
Две серебряных медали завоевали вологжане на Первенстве России по пауэрлифтингу
Две серебряных медали завоевали вологжане на Первенстве России по пауэрлифтингу. В дисциплине классическое троеборье
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