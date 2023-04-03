В Верховажском округе беременную женщину лишили родительских прав на троих детей

В Верховажском округе суд рассмотрел иск администрации округа об ограничении местной жительницы в родительских правах и взыскании с неё алиментов на содержание семилетнего, четырёхлетнего и двухлетнего детей.

«Судом установлено, что семья состоит на контроле отдела опеки и попечительства с 2021 года, а также на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина злоупотребляет спиртными напитками в присутствии детей, оставляет их одних дома и уходит в пьяные компании», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Несмотря на имеющиеся у детей заболевания, мать не водила их к врачу, а дома были антисанитарные условия. Профилактическая работа результатов не дала.

«Ответчик в судебном заседании требования не признала. Пояснила суду, что в настоящее время спиртные напитки не употребляет, так как в январе 2023 года узнала, что беременна. Имеет намерение изменить свой образ жизни», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Отец детей просил отдать детей ему на попечение и пояснил, что женщина систематически злоупотребляет спиртным и может оставить детей дома одних. Он также рассказал, что иногда ему приходилось искать супругу в пьяных компаниях.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск, передал детей на попечение отцу и взыскал с женщины алименты на их содержание.