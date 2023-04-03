Под Череповцом на трассе перевернулся грузовик с битумом

Глава Череповецкого района Роман Маслов сообщил о аварии с грузовиком, в результате которой произошел разлив битума.

«Вчера, 2 апреля, в 20.10 в Череповецком районе на 151 километре федеральной трассы А-114 в районе деревни Владимировки произошло ДТП. Грузовой автомобиль ДАФ столкнулся с Рено Сандеро. Все живы, в результате ДТП грузовой автомобиль съехал в кювет и произошла разгерметизация цистерны, в которой находился битум», — написал Роман Маслов.

Розлив нефтепродуктов занял площадь 50 квадратных метров. Угрозы попадания в грунтовые воды нет. Проезд транспорта не ограничен.