Под Череповцом на трассе перевернулся грузовик с битумом

03.04.2023 [Происшествия]

Глава Череповецкого района Роман Маслов сообщил о аварии с грузовиком, в результате которой произошел разлив битума. 

«Вчера, 2 апреля, в 20.10 в Череповецком районе на 151 километре федеральной трассы А-114 в районе деревни Владимировки произошло ДТП. Грузовой автомобиль ДАФ столкнулся с Рено Сандеро. Все живы, в результате ДТП грузовой автомобиль съехал в кювет и произошла разгерметизация цистерны, в которой находился битум», — написал Роман Маслов. 

Розлив нефтепродуктов занял площадь 50 квадратных метров. Угрозы попадания в грунтовые воды нет. Проезд транспорта не ограничен.

 

 

Тэги: ДТП, битум, Экология

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