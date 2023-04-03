Сотрудники Дарвинского заповедника спасли кабанов, которые провалились под лед

03.04.2023 [Общество]

Сотрудники Дарвинского заповедника спасли семью кабанов. Животные провалились под лед 31 марта.

«Выход на лёд опасен не только для людей, но и для животных. В центральной усадьбе заповедника (д.Борок, Череповецкого р-на) у острова Силон, наши сотрудники спасли семью кабанов. Молодая самка с тремя подсвинками шла привычным маршрутом по своим делам, но весенний лёд провалился и кабаны оказались в ловушке. К тому моменту, как их заметили, звери уже выбились из сил, но так и не смогли выбраться на берег. Сотрудники общего отдела заповедника с помощью подручных средств помогли кабанам выбраться на берег. Самка убежала сразу, а подсвинки очень замерзли и устали, пришлось принимать меры для их согрева», — рассказали в Дарвинском заповеднике

Тэги: добро, животные, Дарвинский заповедник

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