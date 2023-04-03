Солнце и ночные морозы принесет в Вологодскую область скандинавский антициклон

В прошедшие выходные обширный антициклон на востоке препятствовал прохождению циклонов в широтном направлении, в результате В Вологодской области наблюдалась непогода, связанная с фронтальными разделами наблюдалась. Но со среды регион ждет солнце и ночные морозы. Говорят синоптики.

3 апреля влияние малоподвижного атмосферного фронта сохранится, однако интенсивность осадков снизится. В предстоящие сутки в регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, в отдельных западных районах умеренные осадки в виде дождя, ночью утром мокрого снега. Дневная температура по области составит +3,+8 гр.



Начиная со среды погоду в регионе будет определять скандинавский антициклон, который подарит вологжанам долгожданное улучшение погоды. В среду на большей территории обойдется без существенных осадков, лишь местами существует вероятность слабого дождя.



В ночь четверг антициклональный характер погоды будет способствовать выхолаживанию воздуха, столбики термометров опустятся от -2 до -7 гр. Днем благодаря суточному ходу и теплу апрельского солнца воздух прогреется от +5 до +8 гр.



До конца недели регион будет находиться под влиянием области повышенного давления, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы -2,-7 гр, днем воздух будет прогреваться до 4-9 тепла.