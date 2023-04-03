«Открытие Авто»: более 40% водителей в России получали штрафы с камер за последний год

03.04.2023 [Новости компаний]

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), четыре из десяти российских автовладельцев (41%) получали штрафы с камер за последний год (33% годом ранее), чаще всего — за превышение скорости (81%). Большая часть при этом предпочитает оплачивать их сразу и со скидкой, преимущественно на портале Госуслуг (54%).

Нарушителей больше всего оказалось среди респондентов в возрасте 26-40 лет (46%) и мужской аудитории в целом (43% мужчин против 38% женщин). Наиболее добросовестными водителями оказались жители Северного Кавказа (78% не получали штрафов), Дальнего Востока и Юга России (по 71%). Большинство респондентов (59%) при этом утверждают, что не получали «писем счастья» от ГИБДД.

В тройке наиболее популярных штрафов** оказались превышение скорости (81%), неправильная остановка и стоянка (11%) и нарушение разметки (10%). Еще 5% опрошенных получали штрафы за проезд по выделенной линии и несоблюдение дорожных знаков, 3% — за проезд на красный цвет, по 2% — за непредоставление преимуществ пешеходу и нарушение правил пользования телефоном. Чаще всего штрафы за превышение скорости получали водители в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах — по 88%, за неправильную остановку и стоянку, а также за нарушение требований разметки — в столичном регионе (по 20% и 19% соответственно).

Годом ранее большинство автолюбителей (45%) также отмечали, что получали штрафы в основном за превышение скорости, 29% штрафовали за непредставление преимущества пешеходу, 10% — за неправильную парковку.

90% опрошенных предпочитают оплачивают штрафы сразу и со скидкой (86% годом ранее), 6% не торопятся оплачивать и иногда забывают (13% опрошенных в 2022 году), 3% оспаривают (6% — в прошлом году) и только 1% не платят штрафы принципиально. Более дисциплинированными в этом отношении оказались женщины: среди них штрафы оплачивают сразу 93% опрошенных по сравнению с 88% мужчин. Кроме этого, среди женщин за рулем нет злостных неплательщиков, тогда как среди водителей-мужчин их 2%.

Чаще всего российские автолюбители оплачивают штрафы** на портале Госуслуг — 54%. Более трети (36%) делают это через мобильный банк, 14% — через приложение о штрафах. 7% платят в отделении банка, 5% — на сайте ГИБДД, 3% — через платежный терминал, 2% — в почтовом отделении. Годом ранее автолюбители в основном оплачивали полученные штрафы с камер через платежный терминал (31%), четверть (24%) на портале Госуслуг, 14% — через мобильный банк и 13% — в отделении банка, еще 12% — через приложение о штрафах и 6% — на сайте ГИБДД.

* Опрос проводился 1–7 марта 2023 г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

** вопрос с множественным вариантом ответов

 

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Тэги: банк Открытие, штрафы

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