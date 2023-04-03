На дорогах Вологодской области за выходные пострадало четверо детей-пешеходов

03.04.2023 [Происшествия]

Первого апреля мальчика 2016 года сбили на пешеходном переходе в Вологде. Мальчик обратился в больницу, врачи передали информацию в полицию.

«В ходе проверки установлено, что травму получил 01.04.2023 в 15:40 в ДТП по адресу: г. Вологда, ул. Новоархангельское шоссе, д. 19А, водитель мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Джилли, двигался по дворовой территории ул. Новоархангельское шоссе, д. 19А, двигаясь со стороны Набережной 6 Армии в сторону ул. Чернышевского, допустил наезд на пешехода мальчика, двигающегося справа налево походу движения автомобиля», — сообщают в УМВД России по Вологодской области. 

В этот же день около 21:10 в Вытегорском районе на 298 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка.

«По предварительной версии, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны г. Вытегра в сторону поселка Теплый Ручей, совершил наезд на девочку 2007 г. р., которая перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, с различными травмами она была доставлена в медучреждение. Светоотражающие элементы на верхней одежде несовершеннолетней отсутствовали. На месте происшествия работал наряд ГИБДД», — сообщили в УМВД России по Вологодской области.

2 апреля два наезда на детей были зафиксированы в Череповце. Одно ДТП произошло напротив дома № 13 по ул. Краснодонцев. Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на девочку 2010 года рождения (12 лет), которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Бригадой станции скорой медицинской помощи несовершеннолетняя была доставлена в Вологодскую областную детскую больницу № 2, где ей назначили амбулаторное лечение. 

Второе ДТП произошло напротив дома № 19 по ул. Архангельской. В этом случае девочка также переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Kia Sportage. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, бригадой станции скорой медицинской помощи она была доставлена в Вологодскую областную детскую больницу № 2, где ей было назначено амбулаторное лечение. Сообщает отдел ГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

Тэги: дети, пешеходы, ДТП

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