Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне, который прошёл накануне в СК «Долина Уюта».



На дистанции 50 км. классическим стилем победу одержал Алексей Шемякин, который выступает сразу за два региона, Вологодскую и Архангельскую области. Вологжанин на 1 минуту 15 секунд опередил Ермила Вокуева.



Уроженец Вожеги Денис Спецов стал победителем на дистанции 50 км. свободным стилем. 26-летний вожегодец преодолел дистанцию за 2:16:56. Разделив первое место с Иваном Якимушкином, который показал аналогичный результат. На третьем месте Алексей Шемякин.



Это уже не первый успех вологодских лыжников на Мурманском марафоне. В 2022 году в нём одержала победу Юлия Чекалева. Причём дважды, как свободным стилем, так и слассическим.