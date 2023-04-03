Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне, который прошёл накануне в СК «Долина Уюта».
На дистанции 50 км. классическим стилем победу одержал Алексей Шемякин, который выступает сразу за два региона, Вологодскую и Архангельскую области. Вологжанин на 1 минуту 15 секунд опередил Ермила Вокуева.
Уроженец Вожеги Денис Спецов стал победителем на дистанции 50 км. свободным стилем. 26-летний вожегодец преодолел дистанцию за 2:16:56. Разделив первое место с Иваном Якимушкином, который показал аналогичный результат. На третьем месте Алексей Шемякин.
Это уже не первый успех вологодских лыжников на Мурманском марафоне. В 2022 году в нём одержала победу Юлия Чекалева. Причём дважды, как свободным стилем, так и слассическим.
Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне
Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне, который прошёл накануне в СК «Долина Уюта».
Похожие новости
Единый номер 112 заработал в Вологодской области на три года позже запланированного срока
Звонить можно с любого телефона, даже не имея средств на счете или при отсутствии сим-карты.
Номер 112 пока работает только в Вологде и двух районах области
Полностью регион должен подключиться к системе экстренного вызова к концу 2015 года
Номер 112 заработает еще в пяти районах Вологодской области
Ещё 5 районов Вологодской области в 2015 году будут подключены к единому номеру вызова экстренных служб «112». Сейчас эта система в тестовом режиме работает в 5 районах области