Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне

03.04.2023 [Спорт]

Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне, который прошёл накануне в СК «Долина Уюта».

На дистанции 50 км. классическим стилем победу одержал Алексей Шемякин, который выступает сразу за два региона, Вологодскую и Архангельскую области. Вологжанин на 1 минуту 15 секунд опередил Ермила Вокуева.

Уроженец Вожеги Денис Спецов стал победителем на дистанции 50 км. свободным стилем. 26-летний вожегодец преодолел дистанцию за 2:16:56. Разделив первое место с Иваном Якимушкином, который показал аналогичный результат. На третьем месте Алексей Шемякин.

Это уже не первый успех вологодских лыжников на Мурманском марафоне. В 2022 году в нём одержала победу Юлия Чекалева. Причём дважды, как свободным стилем, так и слассическим.

Тэги: 112

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