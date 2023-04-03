В Череповце полицейские раскрыли кражу норковой шубы

03.04.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли каржу норковой шубы из торгового павильона.

В дежурную часть УМВД России по г. Череповцу обратилась работник торгового павильона одного из торговых центров, расположенного в Зареченском районе. Девушка-продавец сообщила о краже норковой шубы стоимостью 30 тысяч рублей.

«Работая по заявлению, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1981 г. р. Череповчанин признался в содеянном и рассказал оперативникам, как ему удалось совершить кражу. Находясь, у торгового павильона он, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся и не обращает на него внимания, снял норковую шубу с манекена и покинул торговый центр. В дальнейшем задержанный хотел продать шубу, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Полицейские изъяли шубу и вернули в магазин», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. 

Тэги: кража, шуба

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