В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль

02.04.2023 [Происшествия]

В Вологду у дома на улице Ярославской,13 загорелся автомобиль. Информацией о возгорании поделились очевидцы происшествия.

На фото видно, что на парковке горит припаркованное авто, позже огонь потушили пожарные. 

 

Тэги: пожар, огонь

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