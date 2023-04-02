В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль

В Вологду у дома на улице Ярославской,13 загорелся автомобиль. Информацией о возгорании поделились очевидцы происшествия.
На фото видно, что на парковке горит припаркованное авто, позже огонь потушили пожарные.
В Вологду у дома на улице Ярославской,13 загорелся автомобиль. Информацией о возгорании поделились очевидцы происшествия.
На фото видно, что на парковке горит припаркованное авто, позже огонь потушили пожарные.
Общая площадь возгорания составила 372 квадратных метра
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Причины происшествия устанавливаются
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