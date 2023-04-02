В Вытегорском районе на дороге сбили девочку, которая перебегала дорогу

02.04.2023 [Происшествия]

1 апреля около 21:10 в Вытегорском районе на 298 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка.

«По предварительной версии, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны г. Вытегра в сторону поселка Теплый Ручей, совершил наезд на девочку 2007 г. р., которая перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя, с различными травмами она была доставлена в медучреждение. Светоотражающие элементы на верхней одежде несовершеннолетней отсутствовали. На месте происшествия работал наряд ГИБДД», — сообщили в УМВД России по Вологодской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, пострадал ребенок

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