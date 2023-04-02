Макар Головин завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по каратэ

02.04.2023 [Спорт]

Макар Головин завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок Успеха», которые прошли в Новосибирске с 31 марта по 2 апреля.

В турнире приняли участие более 1800 спортсменов из 42 регионов России и стран ближнего зарубежья, Республики Беларусь и Кыргызстана.

Вологжанин Макар Головин, воспитанник тренера Филузи Рамазанова, в своей весовой категории дошел до полуфинала, заняв в итоге третье место.
 

Тэги: каратэ

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