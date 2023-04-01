Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе

В Шекснинском районе один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием грузовика «Мерседес» и трёх легковых автомобилей.

Инцидент произошёл на 76 километре автодороги «Вологда-Тихвин Р21 «Кола» днём 1 апреля. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в отбойник. Пытаясь вернуться на свою полосу движения, он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» и опрокинулся. Падая, грузовик зацепил автомобиль «Шкода». В «Шкоду» также врезался «Фольксваген Поло», водитель которого пытался уйти от столкновения с грузовиком.

Погибший — пассажир «Форда», а пострадавшая управляла этим авто. 28-летнюю женщину госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.