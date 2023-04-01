В Череповецком районе спасли мужчину, пострадавшего при пожаре

В селе Шухободь Череповецкого района 43-летний мужчина пострадал при пожаре.

Сообщение о возгорании в 13-квартирном доме на Молодёжной, 20А поступило 31 марта около 23:30. Пожарные спасли пострадавшего и вывели его на улицу. Мужчину госпитализировали. Ещё пять жильцов дома эвакуировались сами до прибытия спецслужб. Общая площадь пожара составила 372 квадратных метра.

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнём со стороны пострадавшего или неисправность электрического оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.