В Череповецком районе спасли мужчину, пострадавшего при пожаре

01.04.2023 [Происшествия]

В селе Шухободь Череповецкого района 43-летний мужчина пострадал при пожаре.

Сообщение о возгорании в 13-квартирном доме на Молодёжной, 20А поступило 31 марта около 23:30. Пожарные спасли пострадавшего и вывели его на улицу. Мужчину госпитализировали. Ещё пять жильцов дома эвакуировались сами до прибытия спецслужб. Общая площадь пожара составила 372 квадратных метра.

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнём со стороны пострадавшего или неисправность электрического оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавший, спасли, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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