В Великом Устюге женщина простила мужчину, который украл деньги с ее карты

01.04.2023 [Общество]

В Великом Устюге суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с банковской карты.

Установлено, что рано утром 5 ноября мужчина нашёл на улице карту, принадлежащую местной жительнице.

«Используя функцию бесконтактной оплаты товара, мужчина совершил ряд покупок, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 1212 рублей 48 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Потерпевшая пояснила, что не сразу заметила пропажу карты и просила строго не наказывать подсудимого. При таких обстоятельствах суд освободил мужчину от наказания.

Тэги: кража, банковская карта, уголовное дело, суд

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