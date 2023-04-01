В Великом Устюге женщина простила мужчину, который украл деньги с ее карты

В Великом Устюге суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с банковской карты.

Установлено, что рано утром 5 ноября мужчина нашёл на улице карту, принадлежащую местной жительнице.

«Используя функцию бесконтактной оплаты товара, мужчина совершил ряд покупок, чем причинил потерпевшей материальный ущерб в размере 1212 рублей 48 копеек», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Потерпевшая пояснила, что не сразу заметила пропажу карты и просила строго не наказывать подсудимого. При таких обстоятельствах суд освободил мужчину от наказания.