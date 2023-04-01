Футболисты вологодского «Динамо» сыграли вничью с красноярским «Енисей 2»

«Динамо-Вологда» и красноярский «Енисей 2» разошлись миром в вынесенном матче стартового тура весенней части сезона 2022/23 второй футбольной лиги, Группа 2А.

Матч прошёл накануне в манеже «Футбол-Арены „Енисей“». Вологжане открыли счёт в первом периоде: перед самым перерывом мяч с ближнего расстояния из штрафной отправил в сетку ворот Кирилл Корепов, забив свой шестой гол в этом сезоне. Хозяева сравняли счёт во втором тайме.

Ещё один знаковый эпизод случился в концовке матча, когда мяч попал в руку игрока «Енисей 2» в своей штрафной, но судьи видимо посчитали, что не было умышленной игры рукой и пенальти в ворота хозяев не назначили. В итоге матч завершился вничью — 1:1.

«Результат матча нас не устраивает. Ехали сюда за победой. Достаточно тяжёлый для нас матч, очень тяжёлая дорога и тяжёло было игроков в какой-то оптимальной форме подготовить. Именно к началу, к первым минутам чуть-чуть скорректировали игру. Понимали что будет тяжело весь матч соблюдать план на игру, поэтому инициативу отдавали, пытались работать на контратаках, в принципе план на игру сработал, достаточное количество опасных моментов мы создали, для того чтобы больше одного мяча забить. Но, к сожалению, подвела реализация» сказал на послематчевой Пресс-конференции старший тренер «Динамо Вологда» Рудольф Чесалов.

Команды после этой ничьей набрали по одному очку и сохранили прежние места в турнирной таблице. У «Динамо» 12 очков и девятое место. «Енисей 2» набирает 13 баллов и замыкает первую десятку.

Ещё пять игр первого тура пройдут завтра, 2 апреля. А вологжане проведут свой следующим матч 8 апреля. Соперником нашей команды будет лидер турнирной таблицы, ФК «Ленинградец» из Ленобласти.