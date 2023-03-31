Воспитанники ХК «Северсталь» одержали победу в Первенстве СЗФО

31.03.2023 [Спорт]

Воспитанники ХК «Северсталь», ребята 2007 года рождения одержали победу в Первенстве СЗФО сезон 2022/23 г. г.

В Финале череповчане дома встречались со сверстниками из «СКА-Варяги» из пгт им. Морозова. В первой игре домашняя команда одержала победу со счетом 6:0, а вторая встреча завершилась с цифрами на табло 5:1, также в пользу «Северстали 2007».

Далее команда отправится на Всероссийское соревнование по хоккею среди юношей до 16 лет «Кубок Чемпионов» в г. Магнитогорск.

Ещё одна команда из Череповца, «Алмаз 2012» завоевал «золотые» медали на «Кубке Ладоги», который прошел в поселке Морозово Ленинградской области с 28 по 30 марта.

Череповчане встречались с командами из Санкт-Петербурга, Янино и Шексны. Одержали 5 побед в 5 матчах и заняли 1 место.

Тэги: хоккей

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