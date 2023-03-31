Родители, которые напишут заявление на получение компенсации за детсад по новым условиям до 30 апреля, получат ее с начала года

С 1 января 2023 года в Вологодской области изменились условия предоставления компенсации за детский сад. Так, семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, могут получать компенсацию из увеличенной суммы родительской платы — 2298 рублей в месяц, а не как было ранее — с 1450 рублей. В Вологодской области на каждого члена семьи для назначения компенсации по новым условиям должно приходиться меньше 21 778,5 рублей. Однако не все родители успели в начале года обратиться за назначением выплаты по новым правилам.Поясняют в Центре управления регионом.

«В феврале в Центр управления регионом поступило обращение, в котором жительница областного центра просила разъяснить, с какого момента будет начисляться компенсация: с начала года или с момента подачи заявления. На тот момент в правилах не было разъяснения на этот счет. Мы обратились в департамент социальной защиты населения и попросили прояснить ситуацию, а также пересмотреть нормативные документы, чтобы компенсация по новым правилам начислялась с начала года», — рассказала Анна Одинцова, руководитель ЦУР Вологодской области.

В результате проработки вопроса в ведомстве приняли решение о внесении изменений в действующий порядок. Теперь, чтобы получить компенсацию стоимости за присмотр и уход за детьми с начала года, родителям необходимо написать заявление не позднее 30 апреля 2023 года.

«К сожалению, не все родители, получающие компенсацию по старым условиям и имеющие право на назначение компенсации по новым, смогли обратиться за назначением компенсации в начале года. Чтобы родители смогли реализовать это право в порядок предоставления компенсации внесены изменения. Подать заявления необходимо до 30 апреля. По таким заявлениям родители детей, посещающих детский сад, получат разницу между размером ранее полученной компенсаций и размером компенсации, установленной по новым правилам, за период с 1 января 2023 года до месяца назначения компенсации», — прокомментировала Лариса Шилова, главный консультант управления предоставления социальных гарантий департамента социальной защиты населения области.

Доходы семьи учитываются за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем предыдущим перед месяцем подачи заявления. Компенсация будет перечисляться не позднее последнего числа месяца, следующего за датой, когда внесена родительская плата. Например, до конца апреля родители получат компенсацию за март. Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ, филиалы Центра соцвыплат.

У родителей, получающих компенсацию до 1 января 2023 года, доход которых выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, сохраняется право на получение компенсации на прежних условиях: без учета доходов семьи и исходя из среднего размера родительской платы 1450 рублей.