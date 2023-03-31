В Вологодской области бизнесу пришлось обращаться к прокурору, чтобы получить деньги за госконтракты

31.03.2023 [Общество]

В Вологодской области прокуратура провела проверку по фактам задолженности перед предпринимателями по государственным контрактам.

Установлено, что несколько вологодских бизнесменов обратились к заместителю генерального прокурора Российской Федерации Алексею Захарову и сообщили о неоплате им работ со стороны заказчиков по государственным контрактам. Общая сумма долга составила 100 тысяч рублей. Проверка ведомства подтвердила данные факты.

«В целях защиты прав субъектов бизнеса руководителям муниципальных и государственных учреждений Вологодской области внесены представления, которое рассмотрены и удовлетворены, задолженность перед предпринимателями погашена в полном объеме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Виновные должностные лица привлекли к ответственности.

Тэги: госконтракты, бизнес, предприниматели, долги, прокуратура

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