Андрей Луценко: «Новая спортивная площадка появится в поселке Можайское Вологодского округа благодаря программе «Народный бюджет»

31.03.2023 [Общество]

На Вологодчине стартовал новый сезон программы губернатора области «Народный бюджет». В этом году одобрено 1373 проекта — это инициативы жителей населенных пунктов. Работы пройдут во всех муниципалитетах Вологодчины. Проекты направлены на благоустройство территорий, ремонт спортивных и детских площадок, приобретение оборудования в учреждения культуры, устройство уличного освещения, ремонт памятников, обновление котельных.

Всего для участия в программе «Народный бюджет» поступило около 2200 заявок. Это рекордное количество по сравнению с прошлыми годами. Больше всего проектов прошло из Вологодского, Великоустюгского округов и Череповецкого района. Так, только в поселке Можайское Вологодского округа будут обновлены четыре спортивных объекта.

«В этом году нам очень повезло, одобрили много наших спортивных проектов. Мы прорабатывали их вместе с жителями, собирали все идеи и обсуждали. У нас очень любят спорт, постоянно проводятся спартакиады. Конечно, в поселке необходимы места, где можно будет заниматься и детям, и взрослым», — рассказала директор Спасского ФОКа Анна Гуляева.

Скейт-парк и площадку для воркаута по «Народному бюджету» планируют оборудовать в центре поселка на месте старого детского городка.

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Кроме того, в прошлом году в поселке Можайское в рамках «Народного бюджета» оборудовали площадку для пляжного волейбола. Сейчас в рамках программы планируют продолжение работ: установят забор вокруг спортивного поля. Также благодаря программе благоустроят территорию рядом с ФОКом: осуществят укладку тротуарной плитки, установят ограждение.

Напомним, программа «Народный бюджет» реализуется с 2015 года по инициативе главы региона Олега Кувшинникова. Реализация проектов предусматривает несколько уровней финансирования: областной и местный бюджеты, а также средства населения.

«Сейчас доля областного бюджета в финансировании проекта составляет 70%, местного бюджета и средства бизнеса — 25%, средства местных жителей — не менее 5%. В этом году размер областной субсидии был увеличен почти на 100 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом и составил 500 миллионов. За годы существования программа показала свою востребованность на Вологодчине. Главное преимущество „Народного бюджета“ — возможность жителей предлагать и воплощать свои инициативы по развитию населенных пунктов, благоустройству территорий», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Добавим, за все время реализации программы поддержано более 5,5 тысяч проектов. С 2015 года на эти цели было направлено порядка 1,7 миллиардов рублей.

Тэги: народный бюджет, детские площадки

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