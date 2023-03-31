11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу

31.03.2023 [Спорт]

11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет и 15-16 лет.

Соревнования прошли в Череповце на базе Дворца боксе «Олимп» с 21 по 25 марта. На ринге встретились 135 юношей и 49 девушек из разных регионов России, из которых Вологодскую область представляли 24 юноши и 10 девушек.

Вологжане завоевали 3 «золотых», 6 «серебряных» и 2 «бронзовых» медали.

Победителями в своих весовых категориях стали Алексей Макаров, Бахтияр Багиров и Дмитрий Григорьев.

Тэги: бокс

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