11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет и 15-16 лет.
Соревнования прошли в Череповце на базе Дворца боксе «Олимп» с 21 по 25 марта. На ринге встретились 135 юношей и 49 девушек из разных регионов России, из которых Вологодскую область представляли 24 юноши и 10 девушек.
Вологжане завоевали 3 «золотых», 6 «серебряных» и 2 «бронзовых» медали.
Победителями в своих весовых категориях стали Алексей Макаров, Бахтияр Багиров и Дмитрий Григорьев.
11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу
11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет и 15-16 лет.
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