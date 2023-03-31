Банк «Открытие»: 42% россиян считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах

31.03.2023 [Новости компаний]

Почти треть россиян верит в гороскопы. 43% любят разыгрывать близких. Только 2% заявили, что их никогда в жизни не обманывали. В финансовых вопросах россияне чувствуют себя довольно уверенно. Таковы результаты исследования*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) ко Дню смеха 1 апреля.

По вопросу любят они или не любят разыгрывать своих близких 1 апреля россияне разделились практически поровну. 43% любят такие розыгрыши (36% скорее да, 7% определенно да). Больше всего любителей подобных розыгрышей в Северо-Западном федеральном округе (50%), меньше всего на Северном Кавказе (31%). При этом 44% отрицательно относятся к розыгрышам близких (33% скорее, 11% определенно). Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Лишь 2% сообщили, что их никогда в жизни не обманывали, и ни в одном из макрорегионов этот показатель не превышает 3%. Почти треть опрошенных (32%) сказали, что их обманывали очень много раз, и это трудно сосчитать. Чаще других так отвечали жители Дальнего Востока и Северного Кавказа (по 43%), реже других — жители Москвы и Московской области (24%). Еще 35% обманывали не меньше 10 раз в жизни, а 31% — не более двух-трех раз.

42% россиян считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах (36% скорее уверены в этом, 6% определенно). В Московском регионе так ответили 48%, а в Приволжском федеральном округе только 36%. При этом 34% затруднились с ответом. А 24% респондентов признались, что их легко обмануть в финансовых вопросах (21% скорее да, 3% определенно да). На Урале такой ответ дали 36%, на Дальнем Востоке эта доля вдвое меньше, 18%.

32% опрошенных верят в гороскопы (27% скорее да, 5% определенно да). На Северном Кавказе этот показатель достигает 47%, а на Дальнем Востоке только 22%. При этом 50% не верит астрологическим прогнозам (32% скорее нет, 18% определенно нет). 18% затруднились ответить на этот вопрос.

89% россиян никогда не посещали астролога. 10% обращались к астрологам несколько раз в жизни, а 1% делают это регулярно для получения персональных прогнозов (в Москве и Московской области 4%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 21–28 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

 

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Тэги: банк Открытие, опросы

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